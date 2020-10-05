إلى كمال الجزولي من أم سلمة الصادق المهدي - كمال الجزولي

2020/10/05 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي ضيفة على الروزنامةفي البقعة الشلوخ شاقني!أم سلمة الصادق المهديالإثنينمعذرة لقراء الروزنامة لحرمانهم من القلم السنين الذي ينتظرونه من أسبوع لأسبوع لأكون هذا الأسبوع ضيفة نالت شرف كتابة يوميات أستاذنا كمال الجزولي المحامي والشاعر والكاتب المشارك بعدة صحف ومواقع الكترونية سودانية وعربية.وفي الحقيقة ما كنت لأتصور أن أنال هذا الشرف، فعندما اتصل بي "كبرت كراعي من الفرح نص في الأر ......





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