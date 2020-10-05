تفاصيل برنامج The Voice Senior لهاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم قبل عرضه

2020/10/05 | 17:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تبدأ قناة mbc مصر ، عرض برنامج “The Voice SENIOR” اعتباراً من 7 أكتوبر الجاري، كل أربعاء في تمام الساعة 8:30 مساءً ، وهو البرنامج الذي يعتمد على اكتشاف المواهب الفنية في عُمر بعد الستين.وتضم لجنة التحكيم المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين، فيما يقدم البرنامج ياسر […]

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