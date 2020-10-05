بالفديو: افعى “تسرق” طفلة من وسط ذويها بمخيم للنازحين في محافظة ديالى

2020/10/05 | 17:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكد مدير دائرة الهجرة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، علي غازي اغا ، الإثنين، 05 تشرين الأول، 2020، وفاة طفلة نازحة في مخيم الوند، بعد تعرضها للدغة افعى.

ويوضح شريط مصور يتحدث فيه غازي اغا بالقول، أن “الطفلة رويده نذير صالح، البالغة من العمر 9 سنوات توفيت هذا اليوم بعد تعرضها للدغة افعى في مخيم الوند الكرفاني بمحافظة ديالى”.

واضاف أن “الطفلة من اهالي ناحية السعدية بمحافظة ديالى، نزحت مع عائلتها بعد اجتياح تنظيم داعش لمناطقهم”.

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