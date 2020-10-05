2020/10/05 | 17:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).