رئيسة إثيوبيا: سد النهضة سيبدأ توليد الكهرباء خلال 12 شهرا

2020/10/05 | 17:22 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جانب من سد النهضة الإثيوبي الجاري انشاؤه على النيل الأزرق في صورة التقطت يوم 26 سبتمبر ايلول 2020.تصوير: تسكا نيجيري - رويترز.أديس أبابا (رويترز) - قالت الرئيسة الإثيوبية يوم الاثنين إن السد الكهرومائي الجديد العملاق الذي شيدته بلادها على النيل الأزرق سيبدأ توليد الكهرباء في غضون 12 شهرا.وقالت الرئيسة سهلورق زودي في كلمة أمام البرلمان ”هذا العام سيكون العام الذي سيبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي العظيم في توليد الكهرباء من توربينين اثنين.“ ثمة خلافات بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان بخصوص السد الذي تكلف أربعة مليارات دولار وتقول القاهرة إنه قد يهدد مصدرها الرئيسي للمياه.تغطية صحفية داويت إنديشاو - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية

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