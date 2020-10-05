التربية تعلق على أنباء تأجيل بدء العام الدراسي لشهرين وتحدد توقيت الإعلان عن موعده

2020/10/05 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق، الاثنين (5 تشرين الاول 2020)، أن موعد بدء العام الدراسي الجديد سيحدد بعد انتهاء الزيارة الأربعينية بـ 14 يوماً، فيما أشار الى أن الصحة مسؤولة ايضاً عن العام الدراسي وليس شأن التربية وحدها بسبب خطر جائحة كورونا.

وقال فاروق في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "لجنة الصحة النيابية رفعت توصيات لتأجيل بدء العام الدراسي لشهرين وليست وزارة الصحة كما اشيع، وذلك لوجود مباحثات بين التربية والصحة بشأن العام الدراسي الجديد".وأضاف، أن "الحديث عن العام الدراسي الجديد ليس من شأن وزارة التربية فقط، وانما هناك الامانة العامة لمجلس الوزراء بالاضافة الى مناقشات مع خلية الازمة التي ستقرر بشأن ذلك لكن هناك تأنٍ باتخاذ القرار".وتابع فاروق، أن "التربية لم تعلن حتى الآن موعد بدء العام الدراسي الجديد، وسيتم النظر بذلك بعد انتهاء الزيارة الاربعينية بـ 14 يوماً لمعرفة الموقف الوبائي الخاص بكورونا".وأشار الى أن "وزارة التربية تتجه الى التعليم المدمج وان يكون الدوام بشكل جزئي والحصة تكون لمدة 30 دقيقة مع وجود ارشادات صحية وتباعد اجتماعي داخل الصف الواحد".

وكانت وزارة التربية أعلنت، الأحد، 04 تشرين الأول، 2020، عقد هيأة الرأي في الوزارة ، اجتماعها الدوري، لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هيأة الرأي عقدت اجماعها الدوري، إذ تمت مناقشة آخر التحضيرات للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، والوقوف على اهم المواضيع التي تهم العملية التربوية ".

واضاف البيان إن "الاجتماع ترأسه وزير التربية علي حميد الدليمي، ناقش استعدادات الوزارة للعام الدراسي القادم، من خلال المتابعة والتنسيق المشترك مع المديريات العامة للتربية في المحافظات، وعرض رؤية الوزارة التي سترفع الى الجهات الرسمية، في ضوء الظروف الحالية والمتغيرات المستقبلية وما تفرضهُ جائحة "كورونا"، وبحث آلية تطبيق التعليم المدمج على الطلبة ".

وتابع البيان، أن "المجتمعين تناولوا محور التوسعة لفتح معاهد الفنون الجميلة لتشمل محافظات البلاد كافة، بغية استيعاب الطاقات والمواهب الشبابية وتنمية قدراتهم الفكرية، فضلاً عن التطرق الى مسألة الامتحانات التي تخص محو الأمية وتقديم الدعم الكامل من أجل نشر ثقافة العلم بين شرائح المجتمع المختلفة ".

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