انفجار دراجة مففخة وسط مدينة الفلوجة

2020/10/05 | 17:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد انفجرت دراجة نارية مفخخة مستهدفة تجمعا للمدنيين قرب مأكولات الشام في منطقة شارع 40 وسط مدينة الفلوجة في محافظة الانبار.

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