كلوب يدافع عن حارس المرمى بعد الهزيمة المذلة.. ويكشف مدة غياب بيكر

2020/10/05 | 17:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] دافع يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن الحارس البديل، أدريان كاستيو، وتحدث عن المدة المتوقعة لغياب الحارس البرازيلي، أليسون بيكر، عن الملاعب، وذلك بعدما تعرض لإصابة يوم الأحد.

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