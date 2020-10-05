عملية انقاذ نادرة لحياة زائر في كربلاء

2020/10/05 | 17:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة الإمام الحسين الطبية في كربلاء اليوم الإثنين، عن نجاح أحد اطبائها في انقاذ حياة زائرُ من مُحافظة البصرة، يبلغ من العمر 24 عاماَ، بعد سقوطه على سيخ معدني ( شيش )، خلال مُشاركته في خدمة الزائرين ، وأدى الى اختراق جدار الصدر وغشاء التامور وإصابة قلبه، حسب أخصائي جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية الدكتور حسنين العكلة الموسوي .

وقال الموسوي في حديث لـــPUKmedia " انه نجح وبمًساعدة فريق عمل طبي في إنقاذ حياة أحد زائري الأربعين، من خدمة المواكب الحُسينية، بعد سقوطه على سيخ معدني ( شيش ) ، وأصاب قلبه الصابة بليغة ، مُبيناً أن المصاب كان فاقداَ للوعي لحظة وصوله الى صالة الطوارئ، وبحالة صدمة وعائية حادة، بسبب النزف، وكانت حالته حرجة جداً ، غير إن تدخل العناية الإلهية، والخبرة الجيدة التي يتمتع بها الملاك الطبي في التعامل مع الحالات المرضية الطارئة والحرجة، فضلاً عن " توفر الأجهزة الطبية التخصصية الحديثة، ومن مناشئ عالمية رصينة ومتطورة ، جعل الأمور تسير بشكل طبيعي .

وتابع الموسوي، ان العملية إستمرت نحو ساعتين، وتُعد من العمليات النادرة جدا، التي يتم فيها إنقاذ المصاب في القلب، حيث تمكنّا خلالها من فتح الصدر، وإصلاح عضلة القلب المتضررة، الى جانب السيطرة على النزف فيها .

واكد الموسوي، ان المصاب إستعاد وعيه، بعد تماثله للشفاء تدريجياً، وإستقرار وضعه الصحي، وغادر المدينة الطبية بعد رقوده فيها لمدة أربعة أيام وهو بصحة جيدة .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء‌

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