عملية انقاذ نادرة لحياة زائر في كربلاء

وقال الموسوي في حديث لـــPUKmedia " انه نجح وبمًساعدة فريق عمل طبي في إنقاذ حياة أحد زائري الأربعين، من خدمة المواكب الحُسينية، بعد سقوطه على سيخ معدني ( شيش ) ، وأصاب قلبه الصابة بليغة ، مُبيناً أن المصاب كان فاقداَ للوعي لحظة وصوله الى صالة الطوارئ، وبحالة صدمة وعائية حادة، بسبب النزف، وكانت حالته حرجة جداً ، غير إن تدخل العناية الإلهية، والخبرة الجيدة التي يتمتع بها الملاك الطبي في التعامل مع الحالات المرضية الطارئة والحرجة، فضلاً عن " توفر الأجهزة الطبية التخصصية الحديثة، ومن مناشئ عالمية رصينة ومتطورة ، جعل الأمور تسير بشكل طبيعي .
وتابع الموسوي، ان العملية إستمرت نحو ساعتين، وتُعد من العمليات النادرة جدا، التي يتم فيها إنقاذ المصاب في القلب، حيث تمكنّا خلالها من فتح الصدر، وإصلاح عضلة القلب المتضررة، الى جانب السيطرة على النزف فيها .
واكد الموسوي، ان المصاب إستعاد وعيه، بعد تماثله للشفاء تدريجياً، وإستقرار وضعه الصحي، وغادر المدينة الطبية بعد رقوده فيها لمدة أربعة أيام وهو بصحة جيدة .
PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء
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