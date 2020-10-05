البورصة.. الدولار الأميركي يرتفع أمام الدينار العراقي

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ديجيتال ميديا إن آر تي
سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ببورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، الأثنين، ارتفاعا بالمقارنة مع أسعارها صباح اليوم.
وبلغت أسعار صرف ورقة المائة دولار، اليوم، (5 تشرين الأول 2020)، 123,500 دينار عراقي، بعدما كانت صباح اليوم 123,250 دينار.
بغداد - السعر في بورصة الكفاح
123,500
السعر في الصيرفات (تقريبي)
122,750
123,750
النجف
123,350
السليمانية
123,400
اربيل
123,425
البصرة
123,500
الموصل
123,450
الانبار
123,500
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