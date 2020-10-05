البورصة.. الدولار الأميركي يرتفع أمام الدينار العراقي

2020/10/05 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ببورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، الأثنين، ارتفاعا بالمقارنة مع أسعارها صباح اليوم.

وبلغت أسعار صرف ورقة المائة دولار، اليوم، (5 تشرين الأول 2020)، 123,500 دينار عراقي، بعدما كانت صباح اليوم 123,250 دينار.

بغداد - السعر في بورصة الكفاح

123,500

السعر في الصيرفات (تقريبي)

122,750

123,750

النجف

123,350

السليمانية

123,400

اربيل

123,425

البصرة

123,500

الموصل

123,450

الانبار

123,500

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