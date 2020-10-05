ضابط في البحرية خدم في أفغانستان.. من هو طبيب ترامب؟ 

2020/10/05 | 17:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل شون كونلي، طبيبا للرئيس الأميركي، دونالد ترامب منذ عامين، وهو ضابط في البحرية منذ أكثر من 14 عاما، والمسؤول عن التصريح حول صحة الرئيس منذ دخوله مستشفى والتر ريد العسكري.

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