"فرانس فوتبول" تبدأ اختيار تشكيلة أفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم

2020/10/05 | 17:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بدأت مجلة ”فرانس فوتبول“ في اختيار فريق الأحلام، المكون من أفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم.

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