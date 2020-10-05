مسارات الإصلاح في الدوائر الانتخابية المتعددة

2020/10/05 | 17:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.بشار الحطاب خبير قانوني تسير حكومة السيد مصطفى الكاظمي في ظل مرحلة انتقالية من خصائصها استكمال استحقاقات عديدة على المستوى التشريعي والتنفيذي لضمان حصول التداول السلمي للسلطة على النحو المنشود كجزء من نتائج ثورة تشرين الإصلاحية في إطار الدستور.ويعد النقلة النوعية التي رسمها قانون انتخابات مجلس النواب الجديد الجناح الأهم في مسار الإصلاح […]

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