تجديد حبس محمد وزيري على ذمة قضية خيانة هيفاء وهبي

2020/10/05 | 17:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكد محامي الفنانة هيفاء وهبي، إن قاضي المعارضات بمحكمة ثان الشيخ زايد قرر، تجديد حبس محمد وزيري، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في تهمتي خيانة الأمانة والاستيلاء على المال، وذلك لثبوت الواقعة عليه، رافضا كل الالتماسات المقدمة من وزيري للإفراج عنه بضمان مالي.وأصدرت النيابة العامة المصرية تحذيرا من التعامل مع وزيري ماليا […]

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