زمن موناليزا الحزينة: بقية الفصل العاشر - دلور ميقري

2020/10/05 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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ذلك، كان من حُسن حظ شقيقه جمّو، الذي أراد أن يكون مستقلاً في حصّته من دار والدهما الكبير.



إذ تحصّن بيته بالجدران، باستثناء بقعة صغيرة تضمّ بئر الماء، المحاذي للباب الرئيس.



ثم انتهت صلاحية البئر، لما عمد كلّ من الأخوة إلى تسجيل نفسه كمشترك في مؤسسة عين الفيجة، التي تمد المواطنين في دمشق بالمياه العذبة.



الإنارة الكهربائية، كانت كذل ......





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