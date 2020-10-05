حراك نيابي لعقد جلسة طارئة للبرلمان تناقش أزمة الرواتب

2020/10/05 | 17:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نور الزيدي

كشفت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، عن حراك لجمع تواقيع نيابية لعقد جلسة طارئة على أثر تأخير دفع رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة ستار الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير المالية أبلغ لجنة مراقبة البرنامج الحكومي خلال استضافته قبل أكثر من أسبوعين بتأمين رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من السنة الحالية"، مؤكدا عدم الالتزام بورقة الإصلاح التي هي ضمن قانون الاقتراض".

وأضاف، أن "عائدات النفط الذي بلغ سعر البرميل الواحد منه ٤٠ دولاراً، وحدها تكفي لسد رواتب الموظفين كافة لشهر أيلول".

وأشار إلى أن "هناك دعوات داخل أروقة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة، وجمع تواقيع لحل أزمة الرواتب".

وفي وقت سابق، رهن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.

وقال علاوي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم اطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا الى ان رواتب ومخصصات الموظفين سيتم اطلاقها خلال الايام او الاسابيع القليلة المقبلة ".

واضاف، ان “المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض”، مؤكدا ان القانون مهم جدا لانه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.

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