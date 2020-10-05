خطة عالمية تدعو الدول لإضافة 7 ملايين موظف… بتنفيذ شرط واحد

2020/10/05 | 17:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومات يجب أن تزيد من الاستثمارات العامة، في مسعى لدعم الاقتصادات المتضررة من تداعيات وباء “كورونا”.

وأوضح الصندوق عبر تحديث لتقرير الرصد المالي، أن الاقتصادات المتقدمة والناشئة يمكنها إضافة ملايين الوظائف ودعم التعافي الاقتصادي في حال زيادة الاستثمارات العامة.

وتابع: “زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول من شأنه إضافة 7 ملايين وظيفة بشكل مباشر وما يتراوح بين 20 إلى 33 مليون وظيفة بصفة عامة عند الوضع في الاعتبار الآثار غير المباشرة”.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في العام الجاري، وسط مخاوف بتباطؤ وتيرة التعافي في العام المقبل مع معاناة الكثير من الدول من بوادر ظهور موجة ثانية للوباء.

ويرى الصندوق أن قيام الحكومات بزيادة استثماراتها العامة يشير إلى التزامها بالنمو والاستقرار الاقتصادي، وهو ما سيعزز من الاستثمارات الخاصة أيضاً.

ويرى التقرير أن الدول التي تمتلك إمكانية للوصول السهل إلى التمويل ستكون مطالبة بالاقتراض لتمويل الاستثمارات العامة الجيدة، مع استفادتها من معدلات الفائدة المنخفضة عالمياً في الوقت الحالي.

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