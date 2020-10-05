صحة الرصافة تنشر تفاصيل الموقف الوبائي اليومي وأماكن الإصابات والشفاء

2020/10/05 | 17:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الاثنين، عن تسجيل 658 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 347 اصابة شخّصت خلال الرصد الوبائي، مؤكداً شفاء 640 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 40701 حالة.



وقال الساعدي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تشرين الأول 2020)، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 658 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

- 347 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 19 حالة

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قطاع بغداد جديدة 38 حالة

قطاع الاعظمية 12 حالة

قطاع الاستقلال 24 حالة .

قطاع البلديات الثاني 70 حالة .

قطاع الشعب 68 حالة .

قطاع البلديات الاول 32 حالة

قطاع المدائن 26 حالة

قطاع النهروان 46 حالة

قطاع الصدر 12 حالة

- 311 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 86 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .

345, 357 .



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,331 الشعب 29 حالة محلة 317, 337, , ,

حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , البلديات 26

, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 13 حالة محلة 505, 503, •

الامين 19 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 11 حالة محلة 701 •

, الزعفرانية 27 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 9 حالات محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية 21 حالة محلة, 314

حي تونس 9 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 11 حالة محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

الطالبية 3 حالات محلة 323 , 320 , 324 , 321 , •

حي الزهراء 8 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

ام الكبر والغزلان 3 حالات محلة 345 , 337 ,

المعامل 4 حالات محلة 799 , 796

زيونة حالة واحدة محلة 716,

شارع المغرب حالتين محلة 304,

حي الزهراء حالة واحدة محلة 755

سبع قصور 3 حالات قرب جامع الامام علي والزراعي

الحسينية 12 حالة محلة , 222 , 215 .



215 , 217

الكرخ حالتين ضمن المناطق التالية, الدورة حالة واحدة, الغزالية حالة واحدة,

الطالبية 5 حالات محلة 322, 332, 321

محافظة واسط حالة واحدة الصويرة

المشتل 5 حالات محلة 771, 767, 751,

حي النصر حالة واحدة

حي تونس حالة واحدة محلة 330

محافظة ذي قار حالة واحدة الناصرية

محافظة بابل 3 حالات المسيب, الحلة

الغدير حالة واحدة محلة 706

سبع ابكار حالتين محلة 340,

الفضيلية حالة واحدة

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا إلى أن "العدد التراكمي للاصابات ارتفع الى 48941 توفي منهم 1266 للاسف فيما اكتسب الشفاء 40701 ومتبقي قيد العلاج 6974".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

وقال الساعدي ان صحة الرصافة سجلت اكتساب 640 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا.



وكانت موزعة في المناطق التالية:

مدينة الصدر 254 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها.

اما بقية حالات الشفاء فتوزعت كما يلي :

33 حالة شفاء في منطقة الحميدية .



و 32 حالة شفاء في منطقة الزعفرانية .



و 30 حالة شفاء في منطقة النهروان .و 28 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى ومثلها في حي المنتظر .



و 25 حالة شفاء في منطقة الراشدية ومثلها في سبع قصور .



و 24 حالة شفاء في منطقة حي الزهراء .



و 22 حالة شفاء في منطقة الراشدية ومثلها في كفاءات العبيدي .



و 17 حالة شفاء في منطقة حي البتول .



و 16 حالة شفاء في منطقة زيونة .



و 15 حالة شفاء في منطقة الغدير ومثلها في الباب الشرقي .



و 14 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين .



و 13 حالة شفاء في منطقة ساحة الواثق .



و 12 حالة شفاء في صحة الكرخ .



و 8 حالات شفاء في صحة البصرة .



و 6 حالات شفاء في صحة بابل .

واضاف ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم للشفاء وخرجوا من المستشفى"

واوضح ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة أيام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

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