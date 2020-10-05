النشاط الخدمي الأمريكي يواصل النمو للشهر الرابع

2020/10/05 | 17:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل نشاط الخدمات للقطاع الخاص في الولايات المتحدة النمو للشهر الرابع على التوالي، مع ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة.

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