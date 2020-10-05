الناطق الرسمي للوزراء العراقي يكشف قرارات المجلس الاستثنائية لمحافظة ذي قار

2020/10/05 | 17:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف الناطق الرسمي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، عن قرارات الجلسة الخاصة لمجلس الوزراء في محافظة ذي قار.وقال طلال، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيس بوك"، إن مجلس الوزراء وافق على استثناء عقود التراخيص الخاصة بذي …

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