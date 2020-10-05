تطور هام عن أزمة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

2020/10/05 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت تقارير إيطالية عن تطورات هامة بشأن الأزمة التي نشبت بسبب عدم حضور فريق نابولي لخوض مباراة يوفنتوس في الكالتشيو.

وكان نابولي قد كشف عن حصوله على مراسلات من مديرية الصحة المحلية لحظر خروجه من المدينة بسبب حالات كورونا التي تم اكتشافها في الفريق، وطالب بتأجيل مباراة يوفنتوس، وهو ما رفضه اتحاد الكرة.

ونشرت "فوتبول إيطاليا" أن: "القاضي الرياضي جيرادو ماسترانديرا رئيس لجنة الانضباط، لن يعلن القرار النهائي بشأن أزمة مباراة يوفنتوس ونابولي، وسياخذ وقته للاستماع إلى كافة الأطراف".

وتابعت، أن: القاضي سيطلب إجراء تحقيق إضافي، قبل صدور الحكم النهائي عن أزمة المباراة.

وكان نابولي قد تخلف عن الحضور لملعب أليانزا الخاص بفريق يوفنتوس، وتم احتسابه خاسرا بنتيجة "3-0"، وخصم نقطة من رصيده في نهاية الدوري.

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