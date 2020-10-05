صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”658 ” المسجلة اليوم

2020/10/05 | 17:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 658 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 347 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 658 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 347 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 19 حالة

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قطاع بغداد جديدة 38 حالة

قطاع الاعظمية 12 حالة

قطاع الاستقلال 24 حالة .





قطاع البلديات الثاني 70 حالة .





قطاع الشعب 68 حالة .

قطاع البلديات الاول 32 حالة

قطاع المدائن 26 حالة

قطاع النهروان 46 حالة

قطاع الصدر 12 حالة

– 311 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 86 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .





345, 357 .



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,331 الشعب 29 حالة محلة 317, 337, , ,

حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , البلديات 26

, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 13 حالة محلة 505, 503, •

الامين 19 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 11 حالة محلة 701 •

, الزعفرانية 27 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 9 حالات محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية 21 حالة محلة, 314

حي تونس 9 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 11 حالة محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

الطالبية 3 حالات محلة 323 , 320 , 324 , 321 , •

. حي الزهراء 8 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

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ام الكبر والغزلان 3 حالات محلة 345 , 337 ,

المعامل 4 حالات محلة 799 , 796

زيونة حالة واحدة محلة 716,

شارع المغرب حالتين محلة 304,

حي الزهراء حالة واحدة محلة 755

سبع قصور 3 حالات قرب جامع الامام علي والزراعي

الحسينية 12 حالة محلة , 222 , 215 .



215 , 217

الكرخ حالتين ضمن المناطق التالية, الدورة حالة واحدة, الغزالية حالة واحدة,

الطالبية 5 حالات محلة 322, 332, 321

محافظة واسط حالة واحدة الصويرة

المشتل 5 حالات محلة 771, 767, 751,

حي النصر حالة واحدة

حي تونس حالة واحدة محلة 330

محافظة ذي قار حالة واحدة الناصرية

محافظة بابل 3 حالات المسيب, الحلة

الغدير حالة واحدة محلة 706

سبع ابكار حالتين محلة 340,

الفضيلية حالة واحدة

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 48941 توفي منهم1266 للاسف فيما اكتسب الشفاء 40701 ومتبقي قيد العلاج 6974”.





ودعا الساعدي المواطنين، الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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