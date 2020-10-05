2020/10/05 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّاقي في حارة القبة دمشق – الزمان كشف الممثل محمد حداقي في لقاء إذاعي أنه حالياً يقوم بقراءة دوره في مسلسل حارة القبة الذي يشارك فيه مجدداً مع المخرجة رشا شربتجي .وتحدّث عن سبب محبة الممثلين للعمل مع شربتجي قائلاً: (رشا تعتني بالممثل كما تعتني بقلبها ونفسها حتى أنها ممكن أن تزعجه من كثرة الاعتناء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حدّاقي في حارة القبة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حدّاقي في حارة القبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).