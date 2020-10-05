2020/10/05 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة الفنانين تعقّب على تصريحات سري بغداد – الزمان تعقيبا على ما جاء في لقاء مع الممثلة ميلاد سري نشر في (الزمان) السبت الماضي، ورد الرد التالي من نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي ننشره عملا بحق الرد (انطلاقا من مبدا حق الرد وتفنيدا لما ورد في الصفحة رقــــــــــم 11 من صحيفتكم الموقرة الصادرة في 2020/10/3 […]

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