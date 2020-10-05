2020/10/05 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دياب تتابع متضرّري إنفجار بيروت بيروت – الزمان تتعاون المطربة اللبنانية مايا دياب مع فريق طبي تشيلي، من أجل متابعة المتضررين من إنفجار المرفأ في بيروت، الذي وقع يوم 4 آب الماضي.ولذلك تواصلت سفيرة لبنان في تشيلي جومانة خداج، مع دياب، بعد أن كرّست مهماتها لمساعدة المتضررين من إنفجار بيروت بشكل كامل، وعرضت خداج […]

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