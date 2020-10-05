2020/10/05 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تستعين القوات الأذربيجانية بمرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا، انتقل سوريون من أصول أرمينية لصفوف القوات الأرمينية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلى جانب طرفي النزاع.. سوريون في مواجهة سوريين في ناغورنو قره باغ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلى جانب طرفي النزاع.. سوريون في مواجهة سوريين في ناغورنو قره باغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).