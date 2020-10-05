فقدان هذه الحاسة يعتبر

2020/10/05 | 18:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} يعد فقدان حاستي التذوق والشم أحد أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد والذي تصحبه أعراض أخرى كالحمى والسعال والشعور بالتعب والإرهاق.

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