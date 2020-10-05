2020/10/05 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – نفى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الإثنين، تعرض أي من أرتال قواته في العراق لهجوم من قبل “داعش والخارجين عن القانون”، مؤكدا أن التحقيقات ما تزال متواصلة لمعرفة المتورطين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل.وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل، واين ماروتو، إن الحادث “لايزال قيد التحقيق من قبل القوات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحالف الدولي تؤكد: أرتالنا لم تتعرض إلى أي هجمات في العراق المركز الخبري الوطني.

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