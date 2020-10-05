البنك المركزي العراقي: بدأنا أولى خطوات الإصلاح.. تنبيه لمصارف خاصة

2020/10/05 | 18:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن البنك المركزي العراقي، الإثنين، اتخاذ أولى خطوات "إصلاح" القطاع المصرفي في العراق.

وذكر البنك في بيان، 5 تشرين الأول/أكتوبر، إن إدارته "انتهت من تصنيف المصارف التجارية والإسلامية الخاصة العاملة في العراق، وفقًا لمجموعة من المعايير الدولية فضلاً عن عدد من المعايير المعتمدة لدى هذا البنك".

وأضاف البيان، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور فضلاً عن تعزيز التنافسية في القطاع المصرفي العراقي".

وأكد البيان، أن البنك "سبق أن طلب من المصارف المتلكئة أكثر من مرة العمل على تصويب أوضاعها وتسديد مستحقات زبائنها، ولذا فإن هذا التصنيف سيكون فرصة لتلك المصارف لإثبات جديتها في تحقيق متطلبات الإصلاح وتسديد مستحقات المودعين والمساهمين".

وأوضح البيان، أن "المرحلة المقبلة ستشمل عملية إصلاح المصارف الحكومية أيضًا، في إجراءات تعتمد بالأساس على قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف العراقية رقم (94) لسنه 2004 والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبهما".

وقرر البنك المركزي العراقي، الأحد، تدقيق رؤوس أموال المصارف الخاصَّة وتحديد نسبة العجز ومصادر تلك الأموال.

وذكرت دائرة الإعلام في البنك في بيان، 4 تشرين الأول/أكتوبر، أن "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بجلسته المنعقدة مؤخرًا، في أيلول/سبتمبر، قرر إعادة تقييم الموقف المالي للمصارف الخاصة كافة".

وأضاف البيان، أن إدارة البنك وجهت الدوائر المعنية بـ"تدقيق وتقييّم رؤوس أموال المصارف الخاصَّة وتحديد نسبة العجز ومصادر تلك الأموال".

وأوضح البيان، أن "القرار يأتي القرار تماشيًا مع خطة الإصلاح التي تقودها إدارة هذا البنك لخلقِ قِطاع ٍمصرفيٍ حقيقي، يتناغم مع طلبات المودعين في التعامل مع تلك المصارف".

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