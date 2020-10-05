الصحة العالمية تكشف حقيقة دخول العراق مرحلة الوباء الكامل

2020/10/05 | 18:30 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



نفت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، قرب العراق من دخول مرحلة الوباء الكامل.

وقال ممثل م...

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