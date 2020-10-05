قرارات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في محافظة ذي قار

2020/10/05 | 18:30 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. اعلنت رئاسة مجلس الوزراء، الاثنين، عن عشرة قرارات صوت عليها المجلس في جلسته ...

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