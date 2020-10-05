جهاز مكافحة الإرهاب يعلن نتائج عمليات نوعية نفذها ضد داعش

2020/10/05 | 18:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الأثنين، تنفيذ عملية نوعية استهدفت فلول داعش في ديالى، وعملية اخرى اجهضت محاولة "إرهابية" في كربلاء.

وذكر الناطق باسم الجهاز، صباح النعمان، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (5 تشرين الأول 2020)، إن "العمليات النوعية مستمرة لتعقب فلول داعش، والمستندة إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة والجهد الاستخباري الاستباقي، لإجهاض أي محاولة إرهابية".

وأضاف النعمان، أن "هنالك عملية أمنية استمرت أياما عدة في شرق ديالى، تمكن الجهاز من خلالها من تدمير عدد من المخابىء والمضافات، التي كانت تستخدمها عصابات داعش الإرهابية، فضلا عن إحباط محاولة استهداف للزائرين المتوجهين إلى كربلاء، من خلال انتحاريين اثنين تم إلقاء القبض عليهما من قبل أبطال الجهاز".

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