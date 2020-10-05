'إن آر تي' تستذكر يوم الاعتداء على مقرها العام في بغداد (صور + فيديو)

2020/10/05 | 18:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تستذكر مجموعة قنوات NRT، الاعتداء الذي طال المقر العام لقناة ( NRTعربية) في بغداد، في مثل هذا اليوم من عام 2019، وذلك بعد ايام على اندلاع شرارة الاحتجاجات الشعبية، والتي تابعتها القناة بمهنية عالية وحيادية مشهودة، التزاما منها بالعهد الذي قطعته على نفسها ولجمهورها، بحسب ما يؤكد متابعوها.

ويؤكد مراقبون ومهتمون بالشأن الاعلامي، أن الاعتداء الذي حصل مساء الخامس من تشرين الاول، قبل عام من اليوم ، كان مدبرا ومدروسا واستهدف القناة كونها كانت رأس الحربة بين وسائل الاعلام العراقية في تغطية الشأن العراقي وخاصة الاحتجاجات الشعبية، وكان الهدف مبيتا وواضحا وهو محاولة لكسر شوكة القنوات الاعلامية العراقية وحرفها عن هدفها الاعلامي النبيل، والمتمثل بأيصال الحقيقة الى المواطن، كجزء محفوظ من حقوقه الدستورية بالحصول على المعلومة.

ففي ليلة السادس من تشرين الاول عام 2019، وبعد اربعة ايام وجزء اليوم على بدء الاحتجاجات الجماهيرية في بغداد وبقية المحافظات، اقدمت "قوة مسلحة، مكونة من (25-30) مسلحا يستقلون عجلات من نوع (لاندكروزر عدد 2 وبيك آب عدد 4 وشيفرولية تاهو)، دون ان تعرف عن نفسها بمداهمة مقر القناة الذي يقع في شارع أبو نؤاس، وعلى بعد أمتار من مقر فوج الشرطة الاتحادية وقامت بتدمير محتويات القناة ومصادرة اجهزة بث وحاسبات فضلا عن الاعتداء على العاملين لفظيا جسديا ومصادرة هواتفهم النقالة ومبالغ مالية".

وقالت القناة في بيان صدر عنها في السابع من تشرين الاول عام 2019 ، اي بعد يوم من ارتكاب هذا الفعل، أن "إدارة القناة تؤكد ان هكذا ممارسات لا تخدم صورة العراق واستقراره بل العكس، وترى انه كان الأحرى بمن اتخذ هكذا قرار اللجوء إلى القانون والقضاء إذا كان يعتقد بوجود مخالفات تضر بأمن الدولة واستقرارها".

ومرت ايام واسابيع وشهور، دون ان تحرك السلطات الحكومية ساكنا، رغم وعودها بالتحقيق، لكن الايام ايضا اوضحت امورا لم تكن غائبة تماما، حيث ان استهداف NRT، ليس بمعزل عن استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز التي اخترقت رؤوسهم واوقعت المئات من القتلى، وفي الحالين كان الهدف، هو اسكات الاصوات الرافضة للاوضاع والمطالبة بالحقوق والحريات، بحسب ما يرى مواطنون.

ويؤكد مراقبون ان القناة نالت على اثر الاعتداء تعاطفا شعبيا غير مسبوق، فضلا عن تعاطف الشارع الثقافي والمهني، وذلك بعد ان خسر العشرات من الاعلاميين وظائفهم بسبب الاغلاق القسري لها.

وعلى الرغم من اذعان السلطات لعدد من مطالب الجماهير، واعلان حكومة عادل عبد المهدي استقالتها، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الكاظمي، الا انها هي الأخرى، التزمت وحتى اللحظة، الصمت ازاء ما جرى لـNRT.





كما ان الحكومتين، الاتحادية، او حكومة الافليم؛ لم تكشفا عن الجهة التي اعتدت على مبنى القناة، في حين ان الاضرار الكبيرة التي الحقت بـ NRT لم يتم تعويضها بالرغم من زيارة لجان حكومية مقر القناة بعد الاعتداء السافر لتقييم حجم الاضرار التي الحقت بالاجهزة والمعدات.

ومن هنا تشدد القناة انها لم تتلقى اي تعويضات مادية عن الاضرار التي لحقت بها بعد الاعتداء المسلح الذي طال مقرها في بغداد.

وتؤكد NRT عربية وهي تستعد للانطلاق مجددا في فضائها الحر، انها ستستمر بمنهاجها ورسالتها الاعلامية السامية وستبقى صوت الناس ومرآة الحقيقة كما عهدها جمهورها.

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