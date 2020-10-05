بينهم عائلات عناصر داعش.. الإدارة الذاتية الكردية ستسمح للسوريين بمغادرة مخيم الهول

2020/10/05 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم الإدارة الذاتية الكردية السماح لآلاف السوريين الموجودين في مخيم الهول المكتظ في شمال شرق سوريا، بينهم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية، بالمغادرة إلى مناطقهم، وفق ما أكد مسؤول لوكالة فرانس برس الإثنين.

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