الحلبوسي تعقيبا على تفجير الفلوجة: خابوا وخسئوا فلن نسمح بعودة أيامهم السوداء

2020/10/05 | 18:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، انفجار دراجة هوائية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار بأنه إرهاب سياسي واضح ومقصود.

وقال رئيس مجلس النواب في تغريدة على منصة تويتر، “إرهاب سياسي واضح ومقصود وراء انفجار دراجة هوائية في الفلوجة”.

واكد، “خابوا وخسئوا، فلن نسمح بعودة أيامهم السوداء”.

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