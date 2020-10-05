2020/10/05 | 18:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يعلق على تعرض أرتاله في العراق إلى هجمات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يعلق على تعرض أرتاله في العراق إلى هجمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).