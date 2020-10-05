المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بكورونا

2020/10/05 | 18:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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