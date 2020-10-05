2020/10/05 | 18:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بواقع 24 رحلة جوية.. الطائر الاخضر يعلن جدول رحلات الغد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بواقع 24 رحلة جوية.. الطائر الاخضر يعلن جدول رحلات الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).