2020/10/05 | 18:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، عن وجود 15 منطقة مهجورة تهدد امن العراق بشكل مباشر.

وقال مدير ناحية العظيم (65كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي لـ /المعلومة/، إن “الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين تضم 15 منطقة مهجورة تمثل قرى نزح اهاليها بعد 2014 ولم يعودوا حتى الان ما جعلها ملاذا لفلول داعش الهاربة من ديالى وكركوك وصلاح الدين وبقية المحافظات”.

وأضاف، أن “المناطق المهجورة تمتد من40-50كم وتنتشر بها خلايا داعش الارهابي لانها غير ممسوكة”، لافتا الى ان “تلك المناطق تمثل تهديدا مباشرا لامن العراق لانها بؤرة ساخنة جدا دفعت القرى المحررة في ناحية العظيم الى ان تعيش حالة انذار مستمر منذ 5 سنوات بسبب الهجمات التي تنطلق منها بعد تسلل خلايا داعش الارهابي عبر حاوي العظيم”.

واشار العبيدي الى ان “ العراق لن يستقر وهذا المناطق المهجورة دون حسم حقيقي لملفها سواء بالمسك من قبل القوات الامنية او اعادة اهاليها ودعمهم لمسك مناطقهم وبخلافه سيبقى الوضع متؤتر لان فلول داعش ستحاول اقتناص اي فرصة لضرب الاستقرار واستهداف الابرياء”.

وتعيش قرى العظيم وخاصة القريبة من الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين وضع استثنائي بسبب تكرار الهجمات من قبل داعش الإرهابي.



انتهى25ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تكشف عن 15 منطقة “مهجورة” تهدد امن العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تكشف عن 15 منطقة “مهجورة” تهدد امن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).