2020/10/05 | 18:45 - المصدر: الوكالة الاخبارية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الابيض: مغادرة ترامب للمستشفى مرهونة بالاطباء) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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