مؤشرات الاسهم الامريكية ترتفع بنسبة 0.92 بالمئة

2020/10/05 | 18:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، بعد إعلان الأطباء المشرفين على علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية خروجه اليوم الاثنين، من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج من كوفيد-19.

كذلك تعززت المعنويات بفضل الآمال في تحفيز مالي جديد.

وبحلول الساعة 16:50 بتوقيت موسكو، صعد المؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.92% إلى 27938.49 نقطة.

وتقدم المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.89% إلى 3378.41 نقطة، فيما زاد المؤشر “ناسداك” بنسبة 1.13% إلى 11206.29 نقطة.

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