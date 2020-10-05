الحلبوسي: ‏إرهاب سياسي وراء انفجار الدراجة الهوائية في الفلوجة

2020/10/05 | 18:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

وصف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، انفجار دراجة هوائية في الفلوجة بأنه إرهاب سياسي مقصود وراءه.

وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إرهابا سياسيا واضحا ومقصودا وراء انفجار دراجة هوائية في الفلوجة".

وأضاف، "‏خابوا وخسئوا، فلن نسمح بعودة أيامهم السوداء".

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