البارزاني: يجب عدم تضييع الفرصة المواتية لحل الخلافات بين بغداد وأربيل

2020/10/05 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، على ضرورة عدم تضييع الفرصة المواتية لحل الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل .

البارزاني قدم في كلمة امام برلمان الإقليم بجلسة حضرها برفقة نائبه قوباد الطالباني وعدد من الوزراء، قدم تقريرا مفصلا عن عمل حكومته خلال السنة الماضية، أشار فيها الى استمرار الحوار بين بغداد واربيل ، في ظل وجود فرصة مواتية لحل الخلافات العالقة بينهما، وفي ملفات المناطق المتنازع عليها والنفط والمستحقات المالية والبيشمركة على وجه الخصوص.

وكشف البارزاني خلال الكلمة عن حجم المعاناة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم، وأسباب تأخر رواتب الموظفين، عازيا ذلك الى تأخر الحكومة الاتحادية عن ارسال مستحقات الإقليم المالية لعدد من الأشهر، إضافة الى تداعيات انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.

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