ائتلاف المالكي: كلما قلّت الدوائر الانتخابية كان هذا ’أفضل’

2020/10/05 | 18:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، الاثنين، أن تحفظ ائتلافه على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة يعود لأسباب فنية وليست سياسية.



وقال العطواني في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (5 تشرين الاول 2020)، إن "تحفظ ائتلاف دولة القانون على توزيع الدوائر المتعددة يعود لأسباب فنية وليست سياسية، حيث نرى أنه كلما قلّت الدوائر الانتخابية كان أفضل وكلما زاد عددها زادت المشاكل".

وأضاف، أن "آلية تقسيم هذه الدوائر يجب أن تعود لمرجعية فنية وحسابية صحيحة ليكون التقسيم عادلا".

وختم النائب عن ائتلاف دولة القانون بأنه "لا يمكن تحقيق انتخابات في ظل تعدد كبير في الدوائر الانتخابية، لكون وزارة التخطيط ليست لديها بيانات عدد كبير من المناطق".

ورفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس (10 ايلول 2020)، تعديل قانون الانتخابات المتعلق بالدوائر المتعددة، وأكد تبني مقترح "المحافظة دائرة واحدة" واعتماد قانون "سانت ليغو".

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم مسؤول الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء البحث في مستجدات الوضع السياسي والاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".

واضاف البيان ان "الجانبان اكدا على ضرورة التعاون بين ائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني في موضوع الانتخابات وغيرها، كما تم الاتفاق على رفض تعديل قانون الانتخابات المتعلق بالدوائر المتعددة وتبني مقترح ان تكون المحافظة دائرة واحدة واعتماد قانون سانت ليغو، ورفض استخدام الهوية الالكترونية في الانتخابات واعتماد البطاقه البايومتريه فقط ".

وشدد الجانبان بحسب البيان، على "ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين القوى السياسية والأحزاب الوطنية لدعم العملية السياسية".

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