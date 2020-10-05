البيت الأبيض يعلن إصابة المتحدثة باسمه كايلي مكناني بفيروس كورونا

2020/10/05 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن البيت الأبيض، الاثنين، إصابة المتحدثة باسمه كايلي مكناني بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض في بيان: "بعد أن كانت نتيجة فحوصي سلبية بشكل ثابت منذ يوم الخميس، غير أن نتيجة اختبار يوم الاثنين للكشف عن كوفيد 19 كانت إيجابية".

وأضافت أن "الوحدة الطبية للبيت الأبيض لم تدرج أي صحفيين أو منتجين أو إعلاميين ضمن المخالطين القريبين منها".

ولفتت ماكيناني إلى أنها "ستخضع لإجراءات العزل وستستمر في العمل عن بعد".

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