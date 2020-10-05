في يومكم العالمي نحني لكم الجباه يا مشاعل النور.. - محمد عبعوب

2020/10/05 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبعوب موكب مهيب من مشاعل ساطعة لازالت تضئ ذاكرتي ، أنارت لي ولآلاف من أترابي دروب الحياة، و بفضل الله وبفضلهم نكسب اليوم قوتنا، ونخترق حجب ظلام الجهل التي تحاصر عقولنا، استدعتهم الذاكرة في لحظات تجلي وتأمل وأنا أراقب عن قرب أطفال وشباب هذا الجيل وهم يخوضون تلك العواصف الهوجاء لثورة العلم الثالثة ثورة عولمة العلوم الرقمية التي نفتقد في بلادنا اليوم للأسف الشديد و الى حد كبير الى أدوات مؤهلة تأهيلا عاليا ......





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