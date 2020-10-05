كوسرت رسول يشارك في عزاء البيشمركة علي فتاح

2020/10/05 | 19:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي اليوم الاثنين 5/10/2020 في مدينة السليمانية بعزاء البيشمركة العتيد علي فتاح.

واعرب رسول عن حزنه العميق على رحيل الرفيق علي فتاح، متمنيا لعائلته ان يكون رحيله خاتمة الماسي والاحزان.

PUKmedia خاص‌

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