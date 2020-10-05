دولة القانون تبين موقفها من نظام الدوائر الانتخابية وأخبار عن يوم للحسم

2020/10/05 | 19:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 12 دقیقة

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ديجيتال مييديا ان ار تي

أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، الاثنين، أن تحفظ ائتلافه على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة يعود لأسباب فنية وليست سياسية.





وقال العطواني في تصريح صحفي تابعه "ديجيتال مييديا ان ار تي" ، اليوم (5 تشرين الاول 2020) إن "تحفظ ائتلاف دولة القانون على توزيع الدوائر المتعددة يعود لأسباب فنية وليست سياسية، حيث نرى أنه كلما قلت الدوائر الانتخابية كان أفضل، وكلما زاد عددها زادت المشاكل".





وأضاف، أن "آلية تقسيم هذه الدوائر يجب أن تعود لمرجعية فنية وحسابية صحيحة ليكون التقسيم عادلا".

وختم النائب عن ائتلاف دولة القانون بأنه "لا يمكن تحقيق انتخابات في ظل تعدد كبير في الدوائر الانتخابية، لكون وزارة التخطيط ليست لديها بيانات عدد كبير من المناطق".

وكان تحالف سائرون، أعلن في وقت سابق، التوصل إلى شبه اتفاق بين الكتل السياسية في أن يكون عدد الدوائر يتراوح ما بين 3- 5 دوائر، والمجموع الكلي للدوائر 83 دائرة.

وقال النائب عن التحالف غايب العميري إن"قانون الانتخابات جرت بشأنه الكثير من النقاشات، والاجتماعات، والمؤتمرات، والتحاور بين الكتل والأحزاب السياسية، وكذلك الحكومة والبرلمان، وحتى هذه اللحظة فقد تم التوصل إلى شبه اتفاق بأن تكون هناك دوائر انتخابية متعددة، ولا رجعة للوراء".

وأضاف أن "الدوائر الانتخابية المتعددة تحوم حولها الكثير من المقترحات، لكن المقترح الأقرب إلى التنفيذ، الذي نال قبول أغلب الأحزاب هو أن يكون عدد الدوائر الانتخابية يتراوح ما بين 3 إلى 5 دوائر، فضلا عن الاعتماد على عدد النساء في البرلمان، إضافة إلى أن تكون هناك 83 دائرة انتخابية بعموم العراق، هذا ما تم شبه اتفاق عليه".

وأشار إلى أن "هناك بعض التلكؤ أو التأخير في ما يخص محافظتي كركوك والموصل، بسبب وجود اختلاف كبير بين بعض الكتل المتواجدة، أو بعض القوميات المتواجدة في هاتين المحافظين".

وأكد أن "جلسة يوم 10 /10 ستكون حاسمة في تحديد عدد الدوائر، وسوف يصوت على الدوائر في كل محافظة".

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