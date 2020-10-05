قصة الاكتشاف الذي أهدى أصحابه جائزة نوبل بعد 30 عاما

2020/10/05 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من ثلاثة عقود على اكتشافهم فيروس الكبد الوبائي سي، حصل ثلاثة علماء على جائزة نوبل في الطب، والتي أعلن عنها الاثنين.

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