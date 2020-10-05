2020/10/05 | 19:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماح لعائلات مقاتلي داعش العراقيين بمغادرة مخيم الهول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/05 | 19:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السماح لعائلات مقاتلي داعش العراقيين بمغادرة مخيم الهول) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السماح لعائلات مقاتلي داعش العراقيين بمغادرة مخيم الهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).